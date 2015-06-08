Эксперт-прогноз курса валют на текущей неделе

Ожидать изменения ситуации на валютном рынке Украины на текущей неделе не стоит, так как рынок остается устойчивым к ухудшению конъюнктуры, благодаря административному регулированию НБУ, считают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, курс продажи безналичного доллара США может колебаться в диапазоне 20,9–21,5 грн. Если ситуация будет ухудшаться с продажей валютной выручки, в том числе под влиянием эскалации боевых действий на Донбассе, курс может перейти в более высокий диапазон – 21,5–22,5 грн. Однако на этих отметках возможно активное вмешательство НБУ. Наличный рынок также будет двигаться в ориентире общей конъюнктуры. Курс продажи наличного доллара на неделе может составить 21–22,5 грн.

Читайте такжеВ Украине запретили досрочное снятие депозитовВажной для рынка станет и макроэкономическая статистика. Поэтому участники рынка будут сосредоточены на общем новостном фоне, в том числе на информации о ходе переговоров по реструктуризации госдолга и развитии ситуации на востоке Украины.

Курс продажи наличного евро на текущей неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может составить 24,1–25,5 грн. Ключевое влияние на динамику евро будет оказывать конъюнктура мирового рынка, что будет ретранслироваться через кросс-курс доллар/гривня.

Динамика гривни относительно российского рубля на текущей неделе будет формироваться под влиянием курса пары доллар/гривня и рубль/доллар. Котировки продажи наличного рубля могут колебаться в пределах 0,38–0,42 грн.