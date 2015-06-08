Турецкая лира упала до рекордного минимума на результатах парламентских выборов

Национальная валюта Турции обновила исторический минимум, достигнув отметки в 2,75 турецкой лиры за один доллар, передает ПРАЙМ.

Падение турецкой лиры эксперты связывают с результатами парламентских выборов в Турции в воскресенье, на которых правящая Партия справедливости и развития впервые за 13 лет потеряла большинство в парламенте.

Читайте такжеТурция продолжит переговоры о вступлении в ЕСПо предварительным данным, после подсчета 100% бюллетеней правящая умеренно консервативная Партия справедливости и развития получила 40,8% голосов избирателей и 256 мест в парламенте. Левоцентристская Народно-республиканская партия (НРП) получила 25,2% голосов и 133 места в парламенте, националистическая Партия национального движения - 16,5% и 83 кресла, прокурдская Народно-демократическая партия - 12,9% и 78 мест, соответственно.