В Беларуси только за май просроченная задолженность по зарплате выросла на 45,5%
12:18, 08 июня 2015Финансы
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Сумма просроченной задолженности составила на 1 июня 300,6 млрд белорусских рублей.
В Беларуси растет задолженность по зарплатам / n1.by
В Беларуси растет просроченная задолженность по зарплате, передает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.
Читайте такжеЛукашенко: белорусская экономика из-за России потеряла почти $3 миллиарда (видео)Так, на 1 июня текущего года в 444 организациях имелась просроченная задолженность по заработной плате перед 75,9 тыс. работников. Сумма просроченной задолженности составила на 1 июня нынешнего года Br300,6 млрд, или 1,6% от фонда заработной платы по республике за апрель 2015 года. По сравнению с 1 мая текущего года просроченная задолженность увеличилась на 45,5%, или на Br94 млрд.
Задолженность по зарплате допущена во всех областях республики и в Минске.
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