В Беларуси только за май просроченная задолженность по зарплате выросла на 45,5%

В Беларуси растет просроченная задолженность по зарплате, передает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Читайте такжеЛукашенко: белорусская экономика из-за России потеряла почти $3 миллиарда (видео)Так, на 1 июня текущего года в 444 организациях имелась просроченная задолженность по заработной плате перед 75,9 тыс. работников. Сумма просроченной задолженности составила на 1 июня нынешнего года Br300,6 млрд, или 1,6% от фонда заработной платы по республике за апрель 2015 года. По сравнению с 1 мая текущего года просроченная задолженность увеличилась на 45,5%, или на Br94 млрд.

Задолженность по зарплате допущена во всех областях республики и в Минске.