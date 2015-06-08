Депутат: Нацбанк за год "напечатал денег" на 176 миллиардов гривень

В 2014 году объем эмиссии гривни составил 176 млрд грн, в то время как в предыдущие годы он колебался на уровне 20–50 млрд грн.

Об этом ZN.UA заявил член парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Павел Ризаненко.

"НБУ по сути сам себя подставил, или его вынудили подставиться. В ответ на мой депутатский запрос были предоставлены детальные данные о портфеле облигаций на балансе Нацбанка и госбанков в разрезе валют. По изменению этого портфеля можно четко увидеть рост гривневой эмиссии для монетизации долга. Если во все предыдущие годы она колебалась на уровне 20–50 млрд грн, то в прошлом году достигла 176 млрд", - сообщил Ризаненко.

По его словам, сложилась такая ситуация, что частный рынок денег не дает, поэтому Минфин выпускает гособлигации, которые в итоге покупает НБУ или госбанки за деньги, предоставленные им самим же регулятором.

"Макроэкономисты такое явление называют "монетизация долга", а на простом языке обывателей оно называется "печатание денег". Но в прошлом году деньги не просто "напечатали", а "напечатали" в огромном количестве. И это главный ответ на вопрос "кто виноват?", — сказал Ризаненко.

Читайте такжеГлава НБУ: эмиссия гривни за всю историю Украины составляет 338 млрд гривень

Депутат отметил, что пик "печатания" пройден в 2014 г., и монетизация долга за первые четыре месяца этого года "уже не такая существенная". "Проблема в том, что никто не знал в данном случае, что делать. Нужно определиться: или мы держим курс, или удерживаем инфляцию, делать это одновременно невозможно. НБУ сказал, что курс отпускает и переходит к инфляционному таргетированию. Но в итоге игнорировать валютные колебания в десятки, а потом и сотни процентов они не могли себе позволить и попытались сесть на два стула, для того чтобы хоть как-то курс контролировать, ввели админограничения по экспортно-импортным операциям, плюс была повышена учетная ставка", - считает депутат.