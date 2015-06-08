Гривня на межбанке снизилась до 21,12 за доллар

В понедельник, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,04/21,12.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,43/23,51, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3740/0,3760.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,1102 грн/долл., к этому часу заключено 29 сделок на сумму 15,76 млн долл.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 5 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,00/21,07.