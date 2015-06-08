Базовая инфляция в Украине за месяц замедлилась в 2,5 раза

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 1,9% с 4,6%, зафиксированных в апреле, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в годовом выражении, к маю 2014 года, базовая инфляция в мае 2015 года замедлилась до 46,5% с 47,1%, зафиксированных месяцем ранее.

С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция составила 27,7%, за январь-май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 39,7%.

Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

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Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 2,2%, в годовом выражении (против мая 2014 года) - до 58,4%.

С начала года - за январь-май - показатель инфляции составил 40,1%.

Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.