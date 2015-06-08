Базовая инфляция в Украине за месяц замедлилась в 2,5 раза
Данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.
Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в мае 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 1,9% с 4,6%, зафиксированных в апреле, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.
По информации Госстата, в годовом выражении, к маю 2014 года, базовая инфляция в мае 2015 года замедлилась до 46,5% с 47,1%, зафиксированных месяцем ранее.
С начала года, к декабрю 2014 года, базовая инфляция составила 27,7%, за январь-май по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - 39,7%.
Госстат напоминает, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.
Читайте такжеГодовая инфляция в Украине замедлилась до 58,4%
Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в мае 2015 года по сравнению с предыдущим месяцем замедлилась до 2,2%, в годовом выражении (против мая 2014 года) - до 58,4%.
С начала года - за январь-май - показатель инфляции составил 40,1%.
Согласно методологии Госстата, базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов административного, событийного и сезонного характера.