Руководителям "лопнувших" банков запретили занимать аналогичные посты 10 лет

Национальный банк Украины повысил требования к деловой репутации акционеров и руководителей банков, запретив владельцам существенного участия или руководителям неплатёжеспособных банков занимать аналогичные посты в банковской системе в течение 10 лет.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины со ссылкой на постановление №357, которым регулятор изменил свое Положение о порядке регистрации и лицензирования банков, открытии обособленных подразделений.

Согласно документу, комиссия НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности банков сможет определять наличие значительного или решающего влияния на управление или деятельность банка без формального владения существенным участием, а также признавать лицо владельцем существенного участия в банке независимо от предоставления им уведомления и документов на согласование в Нацбанк.

Этим же постановлением НБУ усовершенствовал согласование покупки существенной доли в банке, проверки деловой репутации и финансового состояния покупателей. В частности, достаточность собственных средств акционера будет оцениваться путем сопоставления доли в регулятивном капитале банка вместо покупной цены акций.

Также предусмотрено ужесточение требований к финансовому состоянию инвесторов неплатежеспособных банков и процедура их согласования Национальным банком.

Одновременно регулятор смягчил некоторые согласительные процедуры, в том числе отменил требование по нострификации дипломов о высшем образовании вузов Европейского Союза, упростил правила подачи финансовой отчетности инвесторов и ввел ряд исключений из регуляторных требований для международных финучреждений, публичных компаний, юридических лиц с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга.

Постановление опубликовано на сайте НБУ и вступило в действие 6 июня.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк обязал банки до 8 июня представить пакеты документов о своих реальных собственниках и контролерах, основываясь на вступившем в действие с 8 марта Законе «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».

В рамках обновленного законодательства к владельцам существенного участия, помимо акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

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По информации первого замглавы НБУ Александра Писарука, Нацбанк рассчитывает в этом году если не полностью, то в значительной степени сделать прозрачной структуру собственников украинских банков.