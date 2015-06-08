Банк "Надра" Фирташа рассчитывают ликвидировать за год

По информации на сайте фонда, ликвидатором банка сроком на 1 год назначена Ирина Стрюкова.

Фонд обещает обнародовать информацию о дате начала выплат и банке-агенте дополнительно и напоминает, что выплаты вкладчикам будут проводиться в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Также сообщается, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете «Голос Украины».

Удовлетворение требований кредиторов будет осуществляться за счет средств от реализации имущества банка в установленной очередности.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Надра» 6 февраля на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, а впоследствии продлил время работы временной администрации до 5 июня.

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Банк «Надра» работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу крупнейших по объему активов. Основным владельцем банка является структура Group DF Дмитрия Фирташа, компания Centragas Holding AG (89,9659% акций банка, Австрия).

В 2014 году банк получил 1,041 млрд грн убытка, в то время как 2013 год банк завершил с прибылью 2,374 млн грн.