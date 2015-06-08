В Фонде гарантирования надеются, что Жеваго сможет вывести "Финансы и Кредит" из кризиса

«У меня надежда, что Жеваго (основной акционер банка Константин Жеваго - УНИАН) к нам не придет. Он предпринимает определенные усилия, чтобы остаться на плаву. Вносит деньги в уставный капитал, ведет разговоры с основными вкладчиками. Я с Жеваго встречался несколько раз, мы обсуждали эту ситуацию», - сказал директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин в комментарии УНИАН.

По его словам, сегодня у клиентов, средства которых «зависли» в банке, есть два варианта – «быстро перевернуть эту лодку или попытаться грести к берегу». Ворушилин подчеркнул, что если клиенты и акционеры банка договорятся и будут действовать сообща – банк будет спасен.

«Жеваго подписал личное поручительство своим имуществом, заложил целостный имущественный комплекс. Закладывает все свое имущество, рискует, но идет до конца. Я надеюсь, что этого (введения временной администрации - УНИАН) не произойдет, потому что это 10 млрд выплат. Все что от нас зависит, мы делаем», - добавил он.

Директор-распорядитель фонда призвал вкладчиков банка не паниковать. «Крупные вкладчики банка – это его бизнес-партнеры. А мелким вкладчикам волноваться нечего, в случае чего они получат возмещение через фонд», - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, первый замглавы Национального банка Украины Александр Писарук в начале апреля сообщил, что проблема в банке «Финансы и Кредит», который, по сведению его клиентов, нарушает сроки выполнения обязательств, решится в течение ближайших месяцев.

В начале июня акционеры банка приняли решение увеличить уставный капитал на 57,7% - до 5,388 млрд грн путем частного размещения дополнительных акций.

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Банк «Финансы и Кредит» (Киев) работает на рынке Украины с 1990 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам. Основными акционерами банка являются компании «Аскания» (46,50%) и F&C Realty (49,97%), подконтрольные бизнесмену Константину Жеваго.

По итогам первого квартала 2015 года банк получил убыток в размере 715,7 млн грн, что в 13 раз больше убытка за аналогичный период прошлого года в 54,7 млн грн.

В феврале этого года НБУ принял решение предоставить банку «Финансы и Кредит» стабилизационный кредит на сумму 700 млн грн сроком на два года.