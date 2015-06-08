Гривня закрыла межбанк на уровне 21,30 за доллар

В понедельник, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,15/21,30 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6900/23,8600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3810 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1024 грн/долл., к этому часу заключено 461 сделка на сумму 294,42 млн долл.