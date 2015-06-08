Обама: из-за санкций Россия потеряла более $150 миллиардов

Президент США Барак Обама отмечает, что из-за введенных западными странами санкций Российская Федерация потеряла более 150 млрд долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Шлосс Эльмау в Германии (трансляция пресс-конференции велась на сайте Белого дома).

Обама отметил, что отсутствие лидера России второй год подряд на саммитах глав государств "Большой семерки" является свидетельством того, что Россия находится в изоляции.

Обама заявил, что каждая страна из G7 будет сохранять силу санкций против РФ.

"Важно признать, что российская экономика была значительно ослаблена. Рубль и иностранные инвестиции снизились, инфляция повысилась. Российский центральный банк потерял более 150 миллиардов долларов из резервного фонда", - подчеркнул Обама.

В связи с этим президент США подчеркнул, что деятельность российских банков и компаний на международных рынках заблокирована, российские энергетические компании имеют трудности при импорте необходимых услуг и технологий для реализации сложных энергетических проектов, а российские оборонные компании лишены возможности получать зарубежные технологии.

"Россия находится в глубокой рецессии. Поэтому действия России в Украине вредят самой России и причиняют вред российскому народу", - резюмировал Обама.

Как сообщал УНИАН, сегодня Обама заявил, что страны "Большой семерки" готовы ввести дополнительные санкции против России в случае необходимости.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку в Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Европейские эксперты подсчитали, что введение экономических санкций стоили России в 2014 году 23 млрд евро, в 2015 году - 75 млрд евро.

В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российская экономика из-за санкций западных стран теряет около 40 млрд долларов в год.