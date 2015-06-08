В банк "Национальный кредит" ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в банк «Национальный кредит» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным.

По информации на сайте фонда, временная администрация введена сроком на 3 месяца до 7 сентября 2015 года включительно, временным администратором назначен Дмитрий Онищук.

Фонд обещает сообщить о начале выплат вкладчикам банка дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 5 июня признал банк «Национальный кредит» неплатежеспособным, объясняя свое решение систематическим нарушением этим банком законодательства по вопросам предупреждения легализации (отмыванию) доходов.

Банк «Национальный кредит» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1996 года и входит в группу небольших финучреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, его владельцами являются Андрей Онистрат (53,2128% акций), а также другие юридические и физические лица (30,0128% и 16,7744% акций банка соответственно).