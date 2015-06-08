Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2110.2444 (8 июня – 2102.5806)

100 EUR – 2355.4548 (8 июня – 2358.6749)

10 RUR – 3.7654 (8 июня – 3.7382)

Как сообщал УНИАН, а понедельник, 8 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,15/21,30 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,6900/23,8600 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3780/0,3810 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,1024 грн/долл., к этому часу заключено 461 сделка на сумму 294,42 млн долл.