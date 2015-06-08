В национальной платежной системе России произошел очередной сбой

В работе Национальной системы платежных карт РФ (НСПК) произошел сбой из-за проблемы в работе одного из приложений программного обеспечения. Операции по картам обслуживались с перебоями в течение 20 минут

«С 13:09 до 13:38 произошла нештатная ситуация в НСПК, связанная с некорректной обработкой скрипта в одном из приложений программного обеспечения. В этот период некоторые клиенты могли испытывать сложности при проведении операций по карточкам», — сообщил РБК представитель НСПК.

При этом он отметил, что количество необработанных транзакций было минимальным, а с 13:38 система работает в штатном режиме.

Первый крупный сбой в работе НСПК произошел в конце апреля. Операции по картам MasterCard и Visa не обслуживались в течение пяти часов — в ночь с 28 на 29 апреля, с 2:15 до 7:10 утра. Как рассказал представитель входящего в топ-20 банка, «рынок не спал всю ночь, в НСПК очень долго решали проблему». «Повезло, что ночью операций не так много, если бы днем случился такой сбой, был бы коллапс», — отметил он.

В НСПК подтвердили наличие проблем в системе и объяснили сбой «неполадками сетевого (коммуникационного) оборудования». «Проблема вызвана неоптимальными межсистемными настройками на канальном оборудовании внешних подключений, находящихся вне периметра НСПК», — сказали в НСПК.

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Ранее банки высказывали опасения, что возможны сбои из-за быстрого запуска системы. «Сейчас мы пожинаем плоды скорости внедрения НСПК», — сказал сотрудник одного из банков. В конце марта некоторые банки предупреждали своих клиентов о возможных сбоях, связанных с переводом платежного трафика на НСПК. Так, Райффайзенбанк распространил сообщение, в котором попросил клиентов «отнестись с пониманием к глобальным для большинства российских банков изменениям и возможным неудобствам, вызванным техническими работами».

В конце мая из-за технического сбоя Райффайзенбанк списывал деньги с пластиковых карт клиентов дважды. При этом изначально в пресс-службе банка заявили, что сбой произошел на стороне НСПК, однако позднее опровергли свое сообщение.​