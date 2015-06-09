Порошенко отменил военный сбор при покупке-продаже валюты

Как сообщается на сайте Верховной Рады закон возвращен с подписью от президента.

Как сообщал УНИАН, 12 мая ВР приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно военного сбора» (№ 2436). Законом отменяется налогообложение военным сбором операций по купле-продаже физическими лицами иностранной валюты.

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В пояснительной записке отмечается, что включение операций с валютными ценностями к объекту военного сбора оказало негативное влияние на рынок операций с иностранной валютой. К операциям с валютными ценностями включаются также операции с переходом права собственности на национальную валюту. «Итак, при таком подходе доходом физического лица считаются как операции по покупке иностранной валюты (в сумме приобретенной валюты), так и операции по продаже валюты. С экономической точки зрения, при операциях с валютными ценностями происходит эквивалентный обмен одной ценности на другую. Источник дохода физического лица в данном случае отсутствует. В свою очередь, существующая редакция Налогового кодекса признает всю стоимость эквивалентного обмена как объект для военного сбора. Такая ситуация недопустима», - говорится в записке и отмечается, что введение дополнительных препятствий для обращения валютных ценностей в виде военного сбора (в дополнение к вкладу в Пенсионный фонд) приводит к крайне негативным последствиям для экономики Украины: значительно возрастает объем проведения операций с наличной иностраннойвалютой и банковскими металлами на теневом рынке. При этом бюджет дополнительно теряет сбор в Пенсионный фонд; затормаживается рынок банковских услуг с платежными документами; уменьшается предложение наличной и безналичной иностранной валюты; искусственно завышается стоимость валюты для физических лиц.