Греция ради спасения от дефолта готова к компромиссу с кредиторами

Греция заявила, что готова пойти на компромисс с международными кредиторами и договориться о решении, которое устроит обе стороны, до конца месяца, когда истечет срок программы выхода из кризиса и страна окажется перед лицом дефолта.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Переговоры Афин и кредиторов продолжаются, но в пятницу премьер-министр Алексис Ципрас заявил парламенту, что последнее предложение ЕС и МВФ является абсурдным.

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На саммите G7 в Германии в понедельник канцлер Ангела Меркель сказала, что соглашение будет достигнуто и осталось не так много работы.