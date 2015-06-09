Евро дорожает по отношению к доллару на новостях из Германии

На мировых торгах вторника, 9 июня, курс евро по отношению к доллару растет на фоне положительной статистики из Германии, передает Bloomberg.

Так, с начала торгов курс евро к доллару вырос на 0,28%, до $1,1324 с $1,1292 за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднялся до 124,56 иены с 124,48 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,18% - до 95,08 пункта.

Читайте такжеНацбанк опустил официальный курс гривниОбъем промышленного производствав Германии в апреле вырос по сравнению с мартом на 0,9%. Аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 0,5%.

Кроме того, профицит торгового баланса Германии вырос в апреле до 22,3 миллиарда евро с 19,4 миллиарда евро в марте, что превысило прогноз аналитиков.

Инвесторы ожидают во вторник обнародования оценки динамики ВВП еврозоны за первый квартал. Эксперты считают, что экономика 19 стран зоны евро выросла за этот период на 1%.