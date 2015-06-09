Фонд гарантирования завтра возобновит выплаты вкладчикам "Кредитпромбанка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 10 июня возобновляет выплаты средств вкладчикам ликвидируемого «Кредитпромбанка», которые были приостановлены с 27 мая, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, выплаты будут проводиться через учреждения государственного «Ощадбанка» до 21 июля 2015 года включительно.

Выплаты после этой даты будут проводиться на основании индивидуальных обращений вкладчиков в фонд до дня внесения записи о ликвидации банка как юридического лица в Единый государственный реестр юридических лиц.

Фонд напоминает, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования с 3 июня начал процедуру ликвидации «Кредитпромбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

Процедура ликвидации продлится 1 год – до 2 июня 2016 года включительно.

Национальный банк признал неплатежеспособными входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» и принадлежащие его собственнику Николаю Лагуну «Кредитпромбанк» и «Омега Банк» 2 марта. В результате Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в эти банки временную администрацию.

«Кредитпромбанк» (Киев) работает на рынке Украины с 1997 года и входит в группу небольших банков. В марте 2013 года собственник «Дельта Банка» Николай Лагун сконцентрировал 100% акций «Кредитпромбанка».