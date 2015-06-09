Инвестиции в Россию упали до исторического минимума

В 2014 году сумма прямых инвестиций в российскую экономику из-за рубежа составила 20,9 миллиардов долларов. И это самый низкий уровень за всю историю РФ, следует из данных Банка России.

В прошлом году прямые инвестиции из-за рубежа в стране были даже ниже, чем во время мирового экономического кризиса в 2008-2009 годах.

При этом поступления сократились больше всего в четырех секторах экономики: финансов и страхования (сокращение составило около 40%), добыче энергоносителей (27,6%), строительства (17,8%) и торговли (13%). Кроме того, по 12% инвестиционных поступлений потеряли сферы транспорта и связи в России.

Судя из направлений оттока капитала, прежде всего суммы инвестиций из-за рубежа сократились из-за бегства с рынка РФ компаний российского происхождения, зарегистрированных в офшорах. Одна четвертая всех иностранных капиталовложений поступала в страну из Кипра. Кроме того, российский бизнес получал инвестиции с Багамских и Виргинских островов, за счет которых он рекапитализировал 36% своих долгов в 2013 году.

В виде непосредственных вложений из этих регионов Россия в прошлом году получила 2,8 миллиардов долларов. Для сравнения, в 2008 году, когда мировые рынки лихорадило из-за кризиса, эта сумма составляла 25,4 миллиарда долларов.

Как пишет ZN.UA со ссылкой на Rzeczpospolita, в прошлом году Россия столкнулась также с массовым замораживанием ее средств за рубежом. А российские инвесторы вывезли за границу 56,4 миллиарда долларов. Больше всего от этого оттока капиталов выиграли Кипр, Бермудские и Багамские острова, а также Швейцария, Нидерланды и Великобритания. В этих странах увеличилось количество зарегистрированных российских компаний.

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Ранее сообщалось, что Украина обошла Россию в рейтинге инвестиционной привлекательности на 11 позиций. Всего в рейтинге представлены 174 страны. Наиболее привлекательной для инвесторов является Швейцария. Также в десятку лидеров входят Сингапур, Гонконг, Норвегия, Дания, Нидерланды, Канада, Великобритания, Швеция и Новая Зеландия. США расположились на 14 месте.

В прошлом году инвесторы отворачивались от Украины в ожидании новой российской интервенции. Тем не менее, в начале 2015 года в Японии было принято решение заключить инвестиционное соглашение с Украиной, а США активизировали инвестиционные и бизнес-связи.