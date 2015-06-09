Гривня на межбанке поднялась до дневных уровней понедельника - 21,12 за доллар

Во вторник, 9 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,04/21,12.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,82/23,91, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3770/0,3790.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:30 установился на уровне 21,1849 грн/долл., к этому часу заключено 259 сделок на сумму 96,71 млн долл.

Как сообщал УНИАН, котировки гривни к середине вчерашних торгов на межбанке установились на уровне 21,04/21,12 за доллар. Закрылись торги котировками 21,15/21,30.