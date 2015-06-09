Минфин объяснил судебными исками задержку с присоединением банка "Киев" к "Укргазбанку"

Министерство финансов Украины объясняет задержку передачи активов банка «Киев» государственному «Укргазбанку» необоснованными претензиями в отношении активов банка «Киев» в судах.

Ранее, 25 мая, Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил временную администрацию в банке «Киев», который был признан неплатежеспособным для дальнейшей передачи его активов и обязательств государственному «Укргазбанку», до 24 июня включительно.

По информации на сайте Минфина, физическое лицо - владелец небольшого депозита на 280 евро пытается сорвать процесс передачи активов и помешать другим вкладчикам банка получить доступ к своим средствам, используя для этого судебную систему. По иску этого вкладчика арестованы все активы банка «Киев», что заблокировало процесс их передачи.

Минфин напоминает, что владельцы депозитов будут иметь полный доступ ко своим счетам независимо от объема средств на них после передачи депозитов банка «Киев» «Укргазбанку».

Также сообщается, что по состоянию на 1 января 2015 года банк «Киев» имел 22 717 вкладчиков - физических лиц с размером вкладов более 10 гривень.

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Как сообщал УНИАН, Нацбанк 24 февраля признал неплатежеспособным национализированный в 2009 году банк «Киев» для дальнейшей передачи его активов и обязательств государственному «Укргазбанку».

В результате Фонд гарантирования вкладов ввел в банк временную администрацию и начал проведение инвентаризации, оценки и составления реестра активов и обязательств банка «Киев».

Антимонопольный комитет Украины 15 мая разрешил присоединение активов и обязательств банка «Киев» к государственному «Укргазбанку».