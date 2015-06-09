Кабмин предлагает продлить срок ликвидации банков и ускорить выплаты вкладчикам

Об этом говорится в проекте закона № 2045а от 8 июня «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка».

Согласно документу, правительство хочет сократить срок формирования реестров вкладчиков до одного дня с трех и срок утверждения этих реестров до трех дней с шести. При этом выплата гарантированных сумм компенсации вкладов будет начинаться на следующий день после утверждения реестров вместо семи дней, установленных ранее.

В законопроекте также закреплены некоторые изменения полномочий Фонда гарантирования вкладов физических лиц и процедуры ликвидации банков.

В частности, Верховной Раде предлагается предоставить фонду право делегировать все или часть своих полномочий в качестве временного администратора или ликвидатора одному или нескольким уполномоченным лицам фонда.

Кроме того, Кабмин предлагает разрешить фонду в случае дефицита ликвидности обратиться в Национальный банк не только относительно предоставления кредита, а и относительно выкупа государственных ценных бумаг.

Согласно законопроекту, фонд сможет формировать специальный орган для консолидированной продажи активов неплатежеспособных банков, в том числе для предпродажной подготовки таких активов. Он также будет обязан проводить стресс-тестирование банков для расчета необходимого размера базовой годовой ставки регулярного сбора и оценки своей финансовой устойчивости как минимум раз в три года.

Правительство также предлагает запретить взаимозачет встречных требований по обязательствам, стороной которых является неплатежеспособный банк, и запретить проблемным банкам использовать прямые корреспондентские счета, кроме счетов в Национальном банке.

Кроме того, Кабмин хочет увеличить сроки ликвидации банков до пяти лет с трех на сегодняшний день, запретить возможность продления нахождения банка в статусе проблемного, а с 1 января 2016 года сократить сроки введения временной администрации с трех месяцев до одного.

Как сообщал УНИАН, ранее Фонд гарантирования сообщал, что объем поступлений регулярных взносов от банков не покрывает объемы выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, в связи с чем он вынужден заимствовать средства у правительства и Национального банка Украины, и в этом году объём таких кредитов может достигнуть 50 млрд грн. Закон о госбюджете Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 20 млрд грн.

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 1 июня 2015 года составил 18,5 млрд грн, что на 300 млн грн, или на 1,7%, больше показателя на 1 мая. В том числе средства фонда в облигациях внутреннего государственного займа на эту дату составили 15,9 млрд грн.

С начала года фонд получил кредит Национального банка Украины на 9,950 млрд грн и у правительства в виде ОВГЗ в обмен на векселя фонда на 7,1 млрд грн.

За 2014 год и январь-май 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным 51 банк, их в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования.