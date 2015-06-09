На счетах чиновников "ЛНР" и "ДНР" заблокировали 28,5 миллиона гривень

Государственная служба финансового мониторинга Украины в рамках совместных со Службой безопасности мероприятий по выявлению финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма (сепаратизма), в мае 2015 года обнаружила и заблокировала на счетах 13 чиновников так называемых «ЛНР» и «ДНР» средства на общую сумму 28,540 млн грн.

Согласно сообщению на сайте Госфинмониторинга, в том числе на счетах 7 чиновников «ДНР» заблокировано 39,2 тыс. грн, 15,2 тыс. долл. США и 10,6 тыс. евро. На счетах 6 чиновников «ЛНР» - 2,630 млн грн и 1,070 млн долл. США.

По информации Госфинмониторинга, всего за март 2014 года – май 2015 года с целью блокирования средств лиц, подозреваемых в финансировании терроризма и сепаратизма, заблокированы средства в эквиваленте 2,170 млрд грн.

Также сообщается, что для снижения рисков использования банковской системы Украины для проведения финансовых операций, связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, Госфинмониторинг направил всем банковским учреждениям перечень должностных лиц «ЛНР» и «ДНР», которые подозреваются в финансировании терроризма и сепаратизма, и рекомендации по выявлению финансовых операций, осуществляемых такими лицами, и их блокировки (остановки).

Помимо этого, служба сообщает о тесном сотрудничестве с подразделением финансовой разведки США (FinCEN), в рамках которого осуществляются мероприятия по выявлению международных платежей, которые могут быть направлены на финансирование террористической деятельности (сепаратизма) в Украине.

Как сообщал УНИАН, Госфинмониторинг за 2014 год подготовил и передала силовым структурам и фискальным органам материалы по операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 267,4 млрд грн, с совершением другого преступления – на 52,6 млн грн.

В том числе по результатам расследования фактов отмывания денег по коррупционным схемам и хищения госимущества экс-президентом Виктором Януковичем и приближенными к нему лицами, Госфинмониторинг выявил финансовые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег, на 147,8 млрд грн, с совершением других преступлений – на 11,1 млрд грн. По итогам расследования служба подготовила 268 материалов, общая сумма выявленных и заблокированных средств составляет 1,490 млрд в долларовом эквиваленте.

Государственная служба финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) — центральный орган исполнительной власти при Кабинете министров, созданный в 2003 году для реализации государственной политики в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или для финансирования терроризма.