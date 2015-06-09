Минэкономразвития ожидает падение ВВП в этом году на 8,3%, инфляцию - 44,8%

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует падение ВВП на 8,3% в 2015 году за счет падения промышленного производства на 12,2%, а сельскохозяйственного - на 3%, в 2016 году рост ВВП может составить 0,7%.

Соответствующие данные содержаться в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте министерства.

При этом падение потребления в стране ожидается на уровне 11,9%, а снижение темпов накопления капитала может составить 21,2%.

Согласно прогнозу, экспорт товаров и услуг в 2015 году снизится на 20,6%, а импорт - на 17,4%. В 2016 году ожидается рост экспорта на 4,1%, импорта - на 1,9%.

Дефицит бюджета в 2015 году прогнозируется на уровне 3,3% ВВП со снижением до 2,5% ВВП в 2016 году, а госдолг с показателя в 82,8% ВВП в текущем году может уменьшиться до 78,6% ВВП в следующем.

Безработица по итогам текущего года может достигнуть 10,5% со снижением до 9,4% в следующем году, а средняя зарплата в аналогичных временных рамках может вырасти с 3781 грн до 4277 грн.

Также министерство прогнозирует инфляцию на уровне 44,8% в текущем году, а в 2016 инфляция может составить 17,2%.

При этом индекс цен производителей в текущем году может достигнуть 39,6%, а в 2016 - 15,6%.

В то же время, дефлятор ВВП, учитывающий рост цен на все товары и услуги в экономике и определяющийся как отношение номинального ВВП к реальному, в 2015 году ожидается на уровне 136,1%, в 2016 - 115,8%.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вслед за МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 9% с 7,5%, прогнозируемых ранее.

Падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,6%, по сравнению с четвертым кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора - 6,5%.

Кабинет министров Украины прогнозирует инфляцию от 26,7% до 38,1% в текущем году, МВФ - на уровне 46%, ухудшив свой прогноз с 27%.

Инфляция в Украине в мае 2015 года, без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции, замедлилась до 2,2% по сравнению с апрелем, а с начала года - за январь-май - показатель инфляции составил 40,1%.