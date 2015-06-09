У Абромавичуса назвали средний курс гривни на два года
В 2015 году средний курс будет 23,65 грн/долл., в 2016-м - 25,37 грн/долл. - консенсус-прогноз Минэкономразвития
Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует в 2015 году средний курс на уровне 23,65 грн/долл., а в 2016 году – на уровне 25,37 грн/долл.
Соответствующие данные содержатся в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте министерства.
При этом по состоянию на конец 2015 года курс может составить 24,97 грн/долл., а на конец 2016-го – 25,62 грн/долл.
В то же время, в 2015 году средняя ставка рефинансирования Национального банка Украины ожидается на уровне 25,6%, в 2016-м - 21,3%.
Средние ставки по кредитам в гривне, в текущем году достигающие 29,8%, согласно прогнозу, в следующем году могут опуститься до 25%.
Золотовалютные резервы НБУ при этом прогнозируются на уровне 14,2 млрд долл. в 2015 году и 17,1 млрд долл. - в 2016 году.
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Как сообщал УНИАН, проект бюджетной резолюции на 2015 год предусматривает среднегодовой курс на уровне 25 грн/долл.
Гривня в течение прошлого года по официальному курсу подешевела по отношению к доллару в 2 раза и еще в 1,8 раза с начала 2015 года, до нового исторического минимума на уровне 30,01 грн/долл.
После введения Нацбанком ограничений и получения первого транша Международного валютного фонда в рамках новой программы, гривня менее чем за две недели укрепилась до 21,55 грн/долл., однако после вернулась к отметке около 22,5-23,5 грн/долл., на которой удерживается в течение последних полутора месяцев.