UniCredit Bank не разрешили увеличить уставной капитал почти на 6 миллиардов гривень
18:22, 09 июня 2015Финансы
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Национальна комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку отказала UniCredit Bank в дополнительной эмиссии акций на 5 млрд 868 млн грн (278 млн долл.) для пополнения уставного капитала.
REUTERS
Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 4 июня.
При этом в НКЦБФР отметили, что отказ обусловлен несоответствием предоставленных банком данных действующему законодательству, регулирующему процедуру допэмиссии.
Как сообщал УНИАН, акционеры входящего в группу крупнейших UniCredit Bank в начале апреля объявили о намерении увеличить уставный капитал на 250 млн долл. США.
Справка УНИАН. UniCredit Bank – объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.
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