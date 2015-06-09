UniCredit Bank не разрешили увеличить уставной капитал почти на 6 миллиардов гривень

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 4 июня.

При этом в НКЦБФР отметили, что отказ обусловлен несоответствием предоставленных банком данных действующему законодательству, регулирующему процедуру допэмиссии.

Как сообщал УНИАН, акционеры входящего в группу крупнейших UniCredit Bank в начале апреля объявили о намерении увеличить уставный капитал на 250 млн долл. США.

Справка УНИАН. UniCredit Bank – объединенная структура, образованная в результате слияния дочерних банков UniCredit Group в Украине, «УниКредит Банка» и «Укрсоцбанка». В декабре 2013 года был завершен процесс интеграции банков, и объединенный банк продолжает работу под названием UniCredit Bank.