Гривня закрыла межбанк на уровне 21,20 за доллар

Во вторник, 9 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,11/21,20 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,7880/23,8710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3810 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,1693 грн/долл., к этому часу заключено 489 сделок на сумму 338,26 млн долл.