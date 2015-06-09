Второй день подряд доллар и евро дорожают – официальные курсы Нацбанка

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2116.9299 (9 июня – 2110.2444)

100 EUR – 2381.3344 (9 июня – 2355.4548)

10 RUR – 3.7863 (9 июня – 3.7654)

Как сообщал УНИАН, во вторник, 9 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,11/21,20 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,7880/23,8710 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3790/0,3810 грн/рубль.

Читайте такжеУ Абромавичуса назвали средний курс гривни на два года

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,1693 грн/долл., к этому часу заключено 489 сделок на сумму 338,26 млн долл.