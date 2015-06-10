США поддерживают Украину в вопросе реструктуризации коммерческих долгов

Соединенные Штаты Америки поддерживают Украину в вопросе реализации программы Международного валютного фонда, в том числе реструктуризации коммерческих долгов.

Как сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил глава Минфина США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком.

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«Министр финансов США заверил в поддержке Украины в реализации программы МВФ, в том числе по реструктуризации коммерческих долгов», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долларов 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долларов со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.

Кабинет министров по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом. Мораторий может распространяться на долги частных кредиторов и не касается долгов перед институциональными кредиторами, включая МВФ, ЕБРР, Всемирный банк и другие организации.

На текущий момент соглашение с кредиторами не достигнуто. Ключевым разногласием является предложение Украины о списании 15,3 млрд долл. долговых обязательств, что рассматривается кредиторами как неприемлемое условие.

Комитет кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Temleton предлагают пролонгировать платежи на 10 лет, включая четырехлетний льготный период - до 2019 года и списать лишь часть купонных выплат в объеме порядка 500 млн долл. Однако такое предложение также неприемлемо для Минфина.