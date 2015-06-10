Банковским надзором в НБУ займется экс-руководитель "Платинум Банка"

По информации на сайте Нацбанка, с 1998 по 2005 год Рожкова работала в банке «Аваль», в 2006-2008 годах занимала пост замглавы правления в «Эрсте Банке», после чего до конца 2009 года возглавляла департамент безвыездного банковского надзора НБУ. В 2010-2013 годах Рожкова занимала должность замглавы правления «Финбанка».

Комментируя назначение, первый замглавы НБУ Александр Писарук отметил, что Рожкова - высококомпетентный руководитель с безупречной репутацией и опытом работы, в том числе в Национальном банке Украины.

«От нового руководителя департамента банковского надзора мы ожидаем решительных действий, направленных на обеспечение прозрачного, адекватного и независимого контроля за деятельностью банков Украины с целью защиты интересов клиентов и вкладчиков», - сказал он.

Также сообщается, что прежний руководитель департамента Светлана Фабер продолжит работу в НБУ на посту замдиректора департамента - начальника управления надзора за банками 1 и 2 групп департамента банковского надзора.

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Глава совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек в комментарии УНИАН охарактеризовал новоназначенного руководителя банковского надзора НБУ Рожкову как профессионала, хорошо понимающего рынок и готового стать проводником неотложных преобразований. «Очень важно, что опыт Светланы Фабер, которая является опытным профессионалом в команде регулятора, также станет составляющей запланированных реформ. Убежден, что их конструктивное взаимодействие будет иметь положительное влияние на повышение уровня банковского надзора и налаживание диалога с банковским сектором», - сказал он.

Банкир также отметил, что уровень и качество банковского надзора, наряду с общей экономической ситуацией и кризисными явлениями, влияет на состояние банковской системы. «Одним из ключевых элементов, на который обращают внимание наши международные партнеры - Международный валютный фонд, Всемирный банк - является обновление, поднятие на новый уровень банковского надзора в Украине», - добавил Шпек.

Как сообщал УНИАН, директор генерального департамента банковского надзора НБУ Алла Шульга с 15 апреля оставила работу в НБУ по согласию сторон. Шульга занимала должность директора гендепартамента банковского надзора и входила в состав правления НБУ с апреля 2014 года.

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НБУ приступил к внутренней реорганизации с 1 декабря прошлого года. Глава НБУ анонсировала «драматические» кадровые перестановки в Нацбанке, поскольку многие процессы требуют совершенствования, а количество персонала в пять раз превышает штат сопоставимого по размеру страны и выполняемым функциям центробанка.