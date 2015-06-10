Яценюк обсудил с министром финансов США дополнительные кредитные гарантии на $1 миллиард

Как сообщил Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров Украины, данный вопрос обсуждался на встрече, прошедшей 9 июня.

«Стороны обсудили вопрос предоставления Украине дополнительных кредитных гарантий в размере 1 млрд долларов США», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в составе украинской делегации на встрече также присутствовала министр финансов Украины Наталья Яресько.

Как сообщал УНИАН, в январе Украина и США подписали декларацию о предоставлении Киеву кредитных гарантий правительства Соединенных Штатов в объеме 2 млрд долл. Первый миллиард долларов Украина получила в мае и выпустила евробонды на эту сумму. Еще один миллиард, как ожидается, Украина получит во втором полугодии. В то же время, в январе текущего года министр финансов США отмечал, что правительство США готово выделить дополнительный миллиард долларов – третий по счету - в текущем году в случае, если Украина продолжит реформы и они будут результативными.

США оказывают Украине подобную финансовую поддержку второй год подряд. В апреле 2014 года Конгресс и Сенат США приняли решение выделить Украине 1 млрд долл. финансовых гарантий. Решение было оформлено отдельным законом, который затем подписал президент США Барак Обама. В мае 2014 года Украина заявила о намерении выпустить пятилетние евробонды на сумму 1 млрд долл. под гарантии правительства США в соответствие с Соглашением о гарантии заимствований между Украиной и США.