В Украине сократилась монетарная база и денежная масса

Объем монетарной базы в Украине в мае снизился на 0,2% - до 329,6 млрд грн, денежной массы – на 1,3%, до 967,6 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года монетарная база снизилась на 1,1%, в то время как денежная масса за этот период выросла на 1,1%.

Объем наличности вне банков снизился в мае на 0,9%, при этом с начала года зафиксирован рост показателя на 1,1% - до 283,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы в апреле снизился на 0,5% - до 330,4 млрд грн, денежной массы – на 4,7%, до 976,3 млрд грн, в то время как объем наличности вне банков за этот период вырос на 0,4% - до 286,0 млрд грн.

В 2014 году денежная масса выросла на 44,851 млрд грн, или на 4,9%, - до 953,846 млрд грн, монетарная база - на 8,5%, или на 26,055 млрд грн, - до 333,194 млрд грн.