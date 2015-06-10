Деньги вкладчикам "Дельта Банка" будут возвращать 4 банка, выплаты начнутся 11 июня

По информации на сайте фонда, банк для получения возмещения по вкладу определяется в зависимости от места регистрации или проживания по паспорту, указанного вкладчиками при заключении договора с «Дельта Банком».

Так, вкладчики с местом проживания или регистрации в Винницкой, Донецкой, Ивано-Франковской, Луганской, Ривненской, Сумской, Хмельницкой или Черкасской областей смогут получить возмещение в государственном «Укргазбанке».

Вкладчики Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Херсонской и Черновицкой областей, а также вкладчики – нерезиденты получат возмещение в «ПриватБанке».

Вкладчикам Житомирской, Закарпатской, Львовской, Полтавской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областей выплаты будет проводить государственный «Укрэксимбанк».

Вклады в Киевской области и г. Киев будет выплачивать государственный «Ощадбанк».

Фонд сообщает, что выплаты будут проводиться по договорам, срок действия которых закончился до 3 марта включительно, а также по текущим и карточным счетам.

О сроках и порядке выплат по остальным вкладам фонд обещает сообщить дополнительно.

Фонд напоминает, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения временной администрации в банк, но не более 200 тыс. грн.

Также фонд предлагает вкладчикам выяснять необходимую информацию, используя «горячую линии» «Дельта Банка», фонда и банков-агентов.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины признал неплатежеспособным входящий в группу крупнейших «Дельта Банк» 2 марта, в результате чего Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию до 2 июня, а затем продлил ее работу до 2 сентября.

Ранее НБУ, учитывая системное значение «Дельта Банка», обсуждал с Министерством финансов планы реструктуризации банка и возможного участия государства в его рекапитализации. Но, учитывая неудовлетворительное состояние активов банка и отказ Минфина от его национализации, Нацбанк был вынужден принять решение о признании банка неплатежеспособным.

«Дельта Банк» работал на рынке Украины с 2006 года и входил в группу крупнейших банков. Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун – 70,61% и компания Cargill Financial Services International Inc. (США) – 29,39%.