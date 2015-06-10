Яценюк: американские инвестиции станут "защитным щитом" для экономики Украины

Американские инвестиции должны стать еще одним «защитным щитом» для экономики Украины, переживающей тяжелые реформы.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом в интервью американскому телеканалу CNN сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

По словам Яценюка, успешная Украина – это лучший ответ президенту РФ Владимиру Путину.

«Лучший ответ президенту Путину – показать, что Украина – это успешная и процветающая европейская держава, которую поддерживают США, - цитирует Яценюка пресс-служба. – Мы хотим сделать нашу страну лучше, улучшить инвестиционный климат. Американские инвесторы в Украине станут еще одним защитным щитом. Это путь, как поднять нашу экономику и сделать Украину историей успеха».

При этом Яценюк поблагодарил правительство США за решение направить в Украину военных для проведения тренировочной миссии. «Но нам нужно больше. В первую очередь – оборонное вооружение, чтобы остановить Россию. Россия поставляет террористам сотни танков, сотни пушек, современную артиллерию. Более 10 тысяч российских военных находятся на территории Украины. И 30 тысяч тренированных и возглавляемых Россией террористов», - сказал Яценюк.

Он также напомнил, что борьба России с Украиной – это борьба России со всем свободным миром. «Надо понять, что Россия представляет угрозу для США, ЕС и мирового порядка. И единственное решение деэскалации ситуации – это Минские соглашения. Но чтобы сделать это решение реальным, чтобы выполнить Минские соглашения, мы должны подкрепить дипломатические усилия сильной армией», - подчеркнул глава правительства Украины.

Он обратил внимание, что США как лидер свободного мира должны сыграть в этом вопросе решающую роль. «Вы должны защитить мир, поддержать Украину, потому что у нас такие же ценности и идеи, которые мы разделяем. Свободный мир должен остановить российскую агрессию и заставить Россию заплатить свою цену и придерживаться международного права», - отметил Яценюк.

Также в пресс-службе правительства сообщили, что вопрос деэскалации конфликта на востоке Украины Арсений Яценюк обсудил с заместителем госсекретаря США Энтони Блинкеном и заместителем Генерального секретаря ООН Джеффри Фелтманном.

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Как сообщал УНИАН, 8-10 июня премьер Яценюк находится с рабочим визитом в США, в ходе которого он уже провел ряд важных встреч, включая переговоры в Министерстве финансов США, Министерстве энергетики США, а также штаб-квартире МВФ.

В числе целей визита также популяризация запланированного на июль инвестиционного саммита Украина-США, который пройдет 13 июля в Вашингтоне.