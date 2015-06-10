Крымчан обязали погасить долги, признанные крымскими судами еще до оккупации

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации, передают «Новости Крыма».

Федеральный закон принят Государственной Думой РФ 22 мая 2015 года и одобрен Советом Федерации РФ 3 июня 2015 года.

В частности, согласно закону, решение судов или органов власти Крыма и Севастополя до указанной даты о взыскании денежных средств в бюджет республики приравниваются к соответствующим документам Российской Федерации.

Так, должник должен исполнить свои финансовые обязательства согласно закону, если его имущество расположено на территории России.

Кроме того, обязательными к исполнению признаны решения судов до 18 марта 2014 года о взыскании алиментов, если они должны были быть реализованы на территории Крыма и Севастополя.

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Напомним, с 27 февраля 2014 вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принявших в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

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18 марта в Кремле Владимир Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального деления Украины, осудив действия Кремля.