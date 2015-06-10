МВФ даст Украине второй транш даже в случае провала переговоров с кредиторами – СМИ

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заместителя директора-распорядителя Фонда Дэвида Липтона.

«Фонд располагает возможностями кредитования государств-членов, которые имеют проблемы с частными кредиторами, но при этом выполняют свои обязательства перед нами (Фондом - УНИАН), - цитирует Липтона Bloomberg. – Так мы продвигаемся вперед».

По данным Bloomberg, Липтон дал понять, что Украина сможет получить кредитный транш от МВФ даже в случае провала переговоров с кредиторами. И такая позиция Фонда объясняется тем, что МВФ - крайне важный источник финансирования для страны, которая переживает вооруженный конфликт с пророссийскими боевиками на востоке.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ в марте согласовали программу кредитования экономики объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года. В мае в Киеве работала миссия МВФ, которая контролировала выполнение программы. Доклад миссии будет в июне рассмотрен на заседании Совета директоров Фонда. Во время заседания будет решен вопрос о выделении нашей стране второго по счету кредитного транша – объемом 1,7 млрд долл. Первый транш в объеме 5 млрд долл. Украина получила в марте

Одним из пунктов программы МВФ является реструктуризация части государственного долга в объеме порядка 23 млрд долл.

Кабинет министров по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом. Мораторий может распространяться на долги частных кредиторов и не касается долгов перед институциональными кредиторами, включая МВФ, ЕБРР, Всемирный банк и другие организации.

На текущий момент соглашение с кредиторами не достигнуто. Ключевым разногласием является предложение Украины о списании 15,3 млрд долл. долговых обязательств, что рассматривается кредиторами как неприемлемое условие. Комитет кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Temleton предлагает пролонгировать платежи на 10 лет, включая четырехлетний льготный период - до 2019 года и списать лишь часть купонных выплат в объеме порядка 500 млн долл. Однако такое предложение также неприемлемо для Минфина.

В то же время, правительство США, а также один из инвесторов – ЕБРР уже выразили свою поддержку Киеву и призвали других кредиторов также поддержать Украину.