ЕБРР призвал частных кредиторов "подставить плечо" Украине

Европейский банк реконструкции и развития как один из ключевых институциональных инвесторов в экономику Украины и развитие частного сектора призвал крупнейшие финансовые организации мира и частных кредиторов «подставить плечо» Украине и помочь в решении вопроса реструктуризации государственного долга.

Об этом заявил президент ЕБРР Сума Чакрабарти, выступая в ходе украинско-канадского конгресса в Университете Торонто.

«То, что мы сейчас наблюдаем в Украине - огромное испытание воли и мужества украинского народа, - приводит выступление главы ЕБРР корпоративный сайт Банка. - Но в этом и испытание для кредиторов и всего международного сообщества. Все ключевые международные финансовые институты, включая ЕБРР, включая страны-доноры, такие как Канада, должны подставить плечо. И, по правде говоря, плечо должны подставить и частные кредиторы – в вопросе реструктуризации государственного долга Украины».

Президент ЕБРР подчеркнул, что несмотря на все трудности, которые переживает Украина, власти страны преданы делу реформ. «И мы не будем уклоняться от решения украинского вопроса. Мы для того и созданы, чтобы помочь - помочь Украине в эти непростые времена. Помочь Украине перейти к развитой экономике, к современной форме политического устройства», - сказал Чакрабарти.

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Как сообщал УНИАН, свою поддержку Украине в вопросе реструктуризации госдолга ранее выразил министр финансов США. В частности, глава Минфина США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США поддерживают Украину в реализации программы МВФ, в том числе по реструктуризации коммерческих долгов.

Украина начала переговоры по реструктуризации части госдолга общим объемом 23 млрд долларов 13 марта – сразу же после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долларов со стороны Международного валютного фонда. Переговоры о реструктуризации долгов являются частью программы работы Украины с Фондом.