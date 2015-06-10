Нацбанк подсчитал, сколько депозитов в украинских банках

Объем депозитов в украинских банках в мае в национальной валюте второй месяц подряд вырос на 0,1% - до 348,1 млрд грн, при этом тенденция сокращения депозитов в валюте замедлилась и объем депозитов в валюте в мае сократился на 3% - до 16 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, с начала года гривневые депозиты снизились на 4,9%, валютные – на 17,9%.

По данным НБУ, рост гривневых депозитов обусловлен ростом остатков на счетах юридических лиц в мае на 1,5% (с начала года сократились на 0,2%) – до 169,6 млрд грн, при этом вклады физических лиц снизились в мае на 1,2% (с начала года снизились на 8,9%) - до 178,5 млрд грн. При этом регулятор отмечает, что объем депозитов физических лиц в национальной валюте без учета средств в банках, которые находятся на стадии ликвидации, в мае увеличился на 2% - до 163 млрд грн.

Снижение валютных депозитов зафиксировано и по юридическим, и по физическим лицам - на 1%, до 5 млрд долл., и на 3,9%, до 10,9 млрд долл., соответственно. Объем валютных депозитов физических лиц без учета средств в банках, которые находятся на стадии ликвидации, в мае сократился на 1,5% - до 9,8 млрд долл.

В мае остатки по кредитам в нацвалюте снизились на 2,8% (с начала года на 8,1%) - до 499,2 млрд грн, по кредитам в иностранной валюте - на 1,5% (с начала года на 8,7%) - до 27,4 млрд долл.

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Как сообщал УНИАН, объем депозитов в украинских банках в апреле впервые с начала года вырос на 0,4% в гривне - до 347,5 млрд грн, объем депозитов в валюте в апреле сократился на 3,1% - до 16,3 млрд долл.

Объем депозитов в украинских банках за 2014 год снизился на 13,7% в национальной валюте - до 364,5 млрд грн, на 37,2% в иностранной валюте - до 19,4 млрд долл.