НБУ в мае продавал на межбанке валюту по курсу 20,57 гривни за доллар

Национальный банк Украины в мае покупал валюту на межбанковском валютном рынке по средневзвешенному курсу 20,817540 грн/долл., продавал – по средневзвешенному курсу 20,570787 грн/долл.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

НБУ напомнил, что в мае купил на межбанковском валютном рынке валюты на 169 млн долл., при этом одновременно продал в ходе адресных интервенций в пользу НАК «Нафтогаз Украины» 100 млн долл., и таким образом покупка валюты за месяц на 69 млн долл. превысила ее продажу.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле на межбанковском валютном рынке продал валюты на 81,4 млн долл. больше, чем приобрел.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в мае выросли на 3%, или на 287 млн долл. - до 9,918 млрд долл.