Минфин в мае одолжил на внутреннем рынке почти 4 миллиарда для Фонда гарантирования

По информации НБУ, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ составила 11,93% годовых. С начала года, за январь-май, объем целевых выпусков ОВГЗ для кредитования фонда достиг 7,1 млрд грн.

Также сообщается, что в мае Минфин не проводил выпуски ОВГЗ для докапитализации государственных банков и компаний, и объем выпуска облигаций для этих целей с начала года остается на уровне 29,3 млрд грн, в том числе 3,2 млрд грн для докапитализации «Укргазбанка» и 26,1 млрд грн – для НАК «Нафтогаз Украины».

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Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле осуществил целевой выпуск ОВГЗ на сумму 1,5 млрд грн с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц.

Объем финансовых ресурсов фонда на 1 июня 2015 года составил 18,5 млрд грн, в том числе средства фонда в облигациях внутреннего госзайма на эту дату составили 15,9 млрд грн.

За 2014 год и январь-май 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным 51 банк, их в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования.

Госбюджет Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году выпуски ОВГЗ на 31,5 млрд грн для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины», а также на 36,5 млрд грн для докапитализации банков и на 20 млрд грн - для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.