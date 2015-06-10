Минфин в мае одолжил на внутреннем рынке почти 4 миллиарда для Фонда гарантирования
Министерство финансов Украины в мае осуществило целевой выпуск облигаций внутреннего госзайма для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц на общую сумму 3,8 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.
По информации НБУ, средневзвешенная доходность размещения ОВГЗ составила 11,93% годовых. С начала года, за январь-май, объем целевых выпусков ОВГЗ для кредитования фонда достиг 7,1 млрд грн.
Также сообщается, что в мае Минфин не проводил выпуски ОВГЗ для докапитализации государственных банков и компаний, и объем выпуска облигаций для этих целей с начала года остается на уровне 29,3 млрд грн, в том числе 3,2 млрд грн для докапитализации «Укргазбанка» и 26,1 млрд грн – для НАК «Нафтогаз Украины».
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Как сообщал УНИАН, Минфин в апреле осуществил целевой выпуск ОВГЗ на сумму 1,5 млрд грн с целью предоставления кредита Фонду гарантирования вкладов физических лиц.
Объем финансовых ресурсов фонда на 1 июня 2015 года составил 18,5 млрд грн, в том числе средства фонда в облигациях внутреннего госзайма на эту дату составили 15,9 млрд грн.
За 2014 год и январь-май 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным 51 банк, их в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования.
Госбюджет Украины на 2015 год разрешает украинскому правительству в 2015 году выпуски ОВГЗ на 31,5 млрд грн для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины», а также на 36,5 млрд грн для докапитализации банков и на 20 млрд грн - для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц.