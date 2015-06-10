Россия может разрешить Беларуси отложить выплаты кредитов на $1,2 миллиарда
Экономика Беларуси сокращается из-за падения спроса на рынке РФ, снижения цен на нефть и девальвации российского рубля.
Россия может пролонгировать в этом году кредиты на общую сумму около $1,2 миллиарда Беларуси, которая переживает пик выплат по внешним долгам.
Как пишет Рейтер, об этом сказал на пресс-конференции российский посол Александр Суриков.
Беларуси, переживающей сокращение экономики из-за падения спроса на российском рынке, падения цен на нефть и девальвации российского рубля, предстоит выплатить кредиторам в этом году около $4 миллиардов из общего долга в $12,3 миллиарда.
"Закончились переговоры, и началось формирование документов о переносе выплат российского кредита... это $750 миллионов, и начались переговоры о переносе выплат по евразийскому кредиту - это $450 миллионов", - сказал Суриков.
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Российские власти ранее говорили, что готовы отсрочить выплаты Беларуси по ранее выданным кредитам, но не называли общую сумму выплат, которые могут быть пролонгированы.
Россия в этом году уже выдала Беларуси кредит на 6,2 миллиарда российских рублей и разрешила погашать российскими рублями ранее выданные кредиты на общую сумму в $13,5 миллиарда.