Объем рефинансирования банков за месяц сократился почти в 10 раз

Национальный банк Украины в мае 2015 года по сравнению с апрелем сократил объем рефинансирования банков в 9,57 раза - до 1,397 млрд грн, сообщается на сайте НБУ.

Согласно информации НБУ, рефинансирование было предоставлено 6 банкам.

Нацбанк предоставил кредиты овернайт на 1,207 млрд грн 4 банкам, кредиты, полученные в результате тендера на срок до 90/360 дней - двум банкам на 190 млн грн.

Объем корсчетов банков в НБУ в мае вырос на 10,4% - до 25,6 млрд грн. Объем обязательных резервов по состоянию на 10 июня составил 41,8 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в апреле 2015 года предоставил банкам 13,380 млрд грн.

Национальный банк Украины в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличил объем рефинансирования банков в 3 раза - до 222,3 млрд грн.

В декабре 2014 года Нацбанк предоставил банкам наибольший объем рефинансирования в размере 42,9 млрд грн, в том числе 32,2 млрд грн кредитов овернайт, 7 млрд грн кредитов через тендеры по поддержке ликвидности и 2,5 млрд грн через операции прямого РЕПО.