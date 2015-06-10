Украина в мае выплатила $759 миллионов госдолга

Украина в мае осуществила плановые выплаты по государственному и гарантированному долгу на 759 млн долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Правительство Украины и Национальный банк Украины вовремя и в полном объеме выполнили свои плановые обязательства по государственному и гарантированному государством долгу в иностранной валюте, в том числе перед МВФ, почти на 759 млн долл. США (в эквиваленте)», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 апреля 2015 года составила 67,347 млрд долл., что на 2,322 млрд долл., или на 3,6%, больше показателя на начало месяца.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в апреле снизилась на 107 млрд грн, или на 7%, - до 1,417 трлн грн.

С начала года государственный и гарантированный государством долг в валюте снизился на 2,447 млрд долл., или на 3,5%, в то время как в гривневом эквиваленте показатель вырос на 316 млрд грн, или на 28,7%.