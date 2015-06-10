НБУ хочет обновить национальную систему электронных платежей

Национальный банк Украины намерен провести ребрендинг и обновление Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), сообщается на странице регулятора в Facebook.

Согласно сообщению, об этом в ходе заседания, посвященного развитию рынка платежных систем в НБУ, сообщил директор департамента розничных платежей Сергей Шацкий.

"Если говорить о наших планах, то мы надеемся, что обновленная НСМЭП займет 25-30% рынка в течение следующих двух-трех лет. Такие цифры реальны, ведь около 90% трансакций украинскими платежными карточками проходят внутри страны", - приводятся в сообщении слова чиновника.

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Согласно сообщению, сейчас НБУ работает над созданием привлекательных условий для банков, которые хотят присоединиться к НСМЭП.

"Сегодня у банков существует целый ряд существенных причин для работы с нашей национальной картой – это и открытие новых широких возможностей и перспектив по получению дополнительных доходов, и оптимизация расходов за счет меньшего размера страхового депозита и средневзвешенной стоимости трансакции в НСМЭП по сравнению с международными платежными системами", - отметил Шацкий.

НСМЕП чекає на оновлення та ребрендінгПро це сьогодні під час засідання, присвяченого розвитку ринку платіжних систем у... Posted by Національний банк України on 10 червня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, ноябре 2013 года Нацбанк объявил о старте модернизированной Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), которая позволит обеспечить карточные расчеты внутри страны, снизить стоимость и повысить безопасность таких расчетов.

НСМЭП – это внутригосударственная общенациональная платежная система, созданная по инициативе НБУ, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года. На сегодня участниками НСМЭП являются 54 банка, 22 небанковских учреждения, в том числе госпредприятие «Укрпочта».