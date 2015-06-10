У Абромавичуса прогнозируют ослабление гривни до 27,5 за доллар к 2017 году

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует в 2017-2019 годах средний рост экономики на уровне 2,8% в год, рост экспорта - 11,6% в год, импорта - 6,9% в год, инфляцию - 8,4% в год.

Соответствующие данные содержатся в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

Кроме того, в указанном временном промежутке рост потребления может составить 3,6% ежегодно, а средний курс может достичь 27,58 грн/долл.

По расчетам министерства, рост государственных расходов в ежегодном выражении составит 1,5%.

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Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует снижение ВВП на 8,3% в 2015 году за счет падения промышленного производства на 12,2%, а сельскохозяйственного - на 3%, в 2016 году рост ВВП может составить 0,7%.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вслед за МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 9% с 7,5%, прогнозируемых ранее.

Падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,6%, по сравнению с четвертым кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора - 6,5%.