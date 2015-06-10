Страны-партнеры выделили Украине $3,3 миллиарда на реализацию проектов технической помощи

Соответствующая информация содержится в отчете Минэкономразвития, опубликованном на сайте министерства.

При этом ключевыми направлениями технической помощи являются повышение уровня ядерной и радиационной безопасности, защита экологии, усовершенствование регулярной политики, улучшение инвестиционного климата и развитие предпринимательства, а также развитие финансового, банковского и сельскохозяйственного секторов экономики.

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Крупнейшими донорами Украины являются Соединенные Штаты Америки и Европейский Союз.

Значительные объемы технической помощи предоставляются также Канадой, ФРГ, Швецией, Швейцарией, Японией, Турцией, Данией, а также ООН, Всемирным банком, ЕБРР, ОЭСР.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк выразил готовность в полной мере оказывать техническую и финансовую поддержку Украине в борьбе с коррупцией и в направлении улучшении государственного управления.

Справка УНИАН. Международная техническая помощь (МТП) предоставляется Украине на безвозмездной и безвозвратной основе странами-донорами и международными организациями с 1992 года практически во всех сферах экономики и общественной жизни.

За все годы сотрудничества донорами было выделено более 9 млрд долл. технической помощи.

С 1996 года осуществлена государственная регистрация 3117 проектов технической помощи.