Сегодня у банков закончились "кредитные каникулы"

Национальный банк Украины установил график погашения банками кредитов для поддержки ликвидности, по которым банкам были предоставлены «кредитные каникулы» до 10 июня текущего года.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление правления НБУ №363 "О мерах по изменению условий пользования кредитами для поддержания ликвидности банков и операциями репо".

Согласно постановлению, регулятором установлен окончательный срок возврата банками кредитов по поддержке ликвидности - 10 июня 2020 года. Возвращение основного долга по таким кредитам будет происходить равными частями на протяжении второго-пятого годов с периодичностью не реже одного раза в месяц с ежегодным возвратом не менее чем 25% основного долга. При этом банки, в том числе и признанные проблемными, должны уплачивать проценты по кредитам ежемесячно.

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Регулятор отметил, что введение "кредитных каникул" способствовало сохранению ликвидности банковской системы и обеспечению выполнения банками своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами.

Как сообщал УНИАН, в феврале Национальный банк Украины продлил до 10 июня 2015 года срок погашения банками задолженности по стабилизационным кредитам и кредитам для поддержания ликвидности.

Кроме того, уменьшая нагрузку на ликвидность проблемных банков, которые принимают меры по улучшению своего финансового состояния и повышения уровня ликвидности, НБУ предоставил возможность этим банкам перенести и сроки уплаты процентов, начисленных по указанным кредитам.