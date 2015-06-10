Гривня на межбанке выросла до 21,15 за доллар

В среду, 10 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,07/21,15 грн/долл.

Об этом УНИАН сообщил дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 23,8650/23,9520, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3870/0,3890.

Читайте такжеНБУ в мае продавал на межбанке валюту по курсу 20,57 гривни за доллар

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,1533 грн/долл., к этому часу заключена 471 сделка на сумму 397,04 млн долл.

Каки сообщал УНИАН, во вторник, 9 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,11/21,20.