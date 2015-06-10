В Абромавичуса назвали основные риски для экономики Украины

Основными рисками для экономики Украины в 2015-2016 годах станут банкротства в частном секторе экономики, дефицит энергоресурсов, девальвация национальной валюты и высокие инфляционные ожидания населения, а также эскалация конфликта на востоке страны.

Об этом идет речь в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли.

При этом отмечается, что основные внутренние риски включают возможную эмиссию для финансирования бюджета, а также увеличение дефицита Пенсионного фонда и «Нафтогаза».

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Среди внешних рисков наиболее вероятным является отток капитала из-за политической нестабильности, провал выполнения программы Международного валютного фонда, низкие мировые цены на аграрную продукцию и медленные темпы роста мировой экономики, сопровождающиеся уменьшением донорской помощи.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли прогнозирует снижение ВВП на 8,3% в 2015 году за счет падения промышленного производства на 12,2%, а сельскохозяйственного - на 3%, в 2016 году рост ВВП может составить 0,7%.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вслед за МВФ ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 9% с 7,5%, прогнозируемых ранее.

Падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,6%, по сравнению с четвертым кварталом 2014 года и с учетом сезонного фактора - 6,5%.