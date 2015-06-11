Яресько: если не получится договориться с кредиторами, Украина применит мораторий на выплату долгов

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько, пишет Reuters.

Она также отметила, что ожидает от МВФ выделения в июле следующего транша кредита в размере $1,7 млрд, независимо от результатов переговоров с кредиторами о реструктуризации долгов.

«Я не думаю, что у нас есть много времени. В этом отношении, я должна буду применить другие инструменты для снижения давления на платежный баланс – мораторий», - сказала Яресько журналистам.

Читайте такжеМВФ будет кредитовать экономику Украины только после реструктуризации госдолга – заявлениеПо словам Яресько, спровоцировать применение права на мораторий по выплате внешних долгов Украину может отказ кредиторов от реструктуризации. «Если нам не удастся достичь прогресса, тогда кредиторы спровоцируют применение моратория», - заявила министр.

Яресько отметила, что правительство уже выплатило около $2 млрд задолженности в этом году, несмотря на конфликт на востоке страны. При этом, она отказалась сообщать, будет ли Киев выплачивать кредиторам платежи по облигациям на следующей неделе.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство финансов Украины считает неприемлемым предложение Комитета кредиторов Украины, с которым украинское правительство ведет переговоры о реструктуризации части государственного долга, о переложении их требований на счета Национального банка Украины.